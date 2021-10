Vienne : ce carrossier a choisi l’humour pour recruter des employés

Installer ce genre d'affiche à Vienne, c'est une première pour Mickaël Pasquet. Une offre d'emploi grand format au contenu étonnant : "Envie de travailler avec le sourire, avec des horaires de fonctionnaire et un salaire de ministre, appelez-moi". Le message est bien sûr humoristique. " C'est fait pour faire le buzz", dit-il. À Châtellerault, treize panneaux publicitaires relaient cette offre depuis une semaine. L'entreprise Auto Carrosserie Senechaud propose ces conditions d'embauche. Dans cette carrosserie automobile, le patron cherche à recruter quatre salariés supplémentaires. "Un débutant démarre à 1 500 euros et un expérimenté avec quelques années d'ancienneté chez nous va monter jusqu'à 2 000 euros voire 2 500 euros avec les primes annuelles", explique le gérant, Frédéric Beillouin. Salaire attrayant, conditions de travail confortable, Frédéric Beillouin, doit tout faire pour séduire les candidats, car le secteur manque de main-d’œuvre qualifiée. "C'est un métier, je pense que depuis de nombreuses années, qui n'a pas été bien valorisé. Et puis on ne l'a pas fait découvrir suffisamment tôt ou régulièrement pour intéresser les jeunes à venir travailler dans nos métiers", constate-t-il. Et quand ils sont formés, les jeunes trouvent immédiatement un emploi. Cette campagne d'affichage d'un genre nouveau coûte 1 000 euros à l'entreprise. Largement relayée sur les réseaux sociaux, elle porte ses fruits. Les premiers entretiens d'embauche sont prévus dès demain.