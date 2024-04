Vienne et Indre-et-Loire : vigilance rouge dans deux départements

Les parkings, les ruelles, les places... La rivière la Gartempe s'est invitée partout dans Montmorillon (Vienne). Des habitants ont mis du sable et des parpaings devant leurs maisons. Mais seront-ils suffisants ? La Vienne et l'Indre-et-Loire sont passés en vigilance rouge. Montmorillon est en vigilance crue orange comme de nombreuses villes près de Poitiers et Libourne. Vigilance rouge un peu plus au nord entre Saumur et Châtellerault. Cela résulte des fortes pluies tombées ces derniers jours, comme cela s'est produit à Limoges la nuit dernière. En 24 heures, il est tombé près d'un mois de précipitations. Une équipe de TF1 avait tourné dans le village de Confolens il y a quelques semaines. Il a été transformé en quelques heures. Alors comment l'expliquer ? "Les nappes phréatiques se sont remplies, les rivières se sont remplies, et les sols sont arrivés petit à petit à saturation. Ce qui fait que maintenant quand on a encore des pluies excédentaires, les sols n'arrivent plus à absorber aussi vite, et malheureusement, ça crée ce genre de situation", précise Louis Bodin, spécialiste météo TF1-LCI. La Creuse, la Saône, la Loue ont débordé. Dans la Haute-Vienne, aussi, des sous-sols sont inondés. Pour une amie, une habitante de Magnac-Laval vient constater les dégâts. Dans le même village, sept familles en vacances ont dû être relogées tout ensemble. Dans l'Indre, 47 personnes ont été évacuées. Un plan d'urgence sera déployé cette nuit en Indre-et-Loire : hébergement de secours, plongeurs et hélicoptères supplémentaires. Quarante communes sont concernées. TF1 | Reportage Y. Hovine, E. Emeriau