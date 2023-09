Vietnam : la renaissance de la baie d’Halong

Il était une fois un dragon survolant l’air moite et chaud du Vietnam. Pour se rafraîchir, l’animal fabuleux plongea dans les eaux émeraude. Son immense queue brisa la montagne pour donner naissance à des rochers fantasmagoriques. Halong, littéralement “la descente du dragon”, est un paysage de jungle et de mystère, qui, pour la famille suisse qu’on voit dans les images, évoque des légendes un peu plus modernes. Près de 2 000 rochers karstiques, du calcaire sculpté par des millénaires d’érosions, pour former ce paysage tourmenté, où les hommes voient des animaux : deux coqs prêts au combat, un chien, ou bien la grenouille crocodile. Pour observer la baie, certains n’hésitent pas à monter haut, très haut. Depuis 2014, les touristes peuvent découvrir cette immense baie en hydravion, 110 euros par personne pour 30 minutes de pure contemplation. Un labyrinthe de 1 500 kilomètres de pythons et cavernes, où se cachaient les pirates, et qui a permis aux Vietnamiens de repousser les navires des empires chinois. TF1 | Reportage C. Simon, D. Pham Công