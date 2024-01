Vietnam : l'autre pays du chocolat

Quand on vous parle de chocolat, vous pensez sans doute à l'Afrique ou l'Amérique du Sud. Et pourtant, l’un de nos produits préférés est aussi fabriqué au cœur du delta du Mékong, au Vietnam. C’est un héritage français, jusque dans la prononciation du chocolat. Partons à la recherche de ces cacaoyers d'exceptions. Il nous faut quitter Saigon et traverser le Mékong. Nous suivons Vincent Mourou, un ancien publicitaire français et cofondateur “Marou”, reconverti dans le chocolat. Il y a dix ans, il est le premier à retrouver la trace des cacaoyers importés par les Français, au XIXe siècle. Un trésor oublié et bien caché. Au milieu des cocotiers, nous apercevons enfin les cacaoyers. Nous sommes en pleine saison de la récolte. Une fois par mois, il rend visite à son fournisseur, Mr. Lau. Pour Vincent, le moment est crucial, sa récolte de l'année, sera-t-elle bonne ? Pendant des années, ces fèves de cacao étaient vendues à l’étranger pour être transformées. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Despatureaux, B. Hacala