Vietnam : les couleurs de l'encens

C'est un paysage aux allures de carte postale. Partout, des baguettes d'encens jaunes, mauves et blanches. Certaines forment même la carte du Vietnam. L'émerveillement est total pour les touristes. Pour deux euros par personne, chaque jour, ils sont une centaine à venir se prendre en photo dans l'aquarium de couleur. Quang Phu Cau est la capitale vietnamienne de l'encens. C'est une destination devenue incontournable dans un pays à majorité bouddhiste. Un couple se rend deux fois par mois à la pagode. Ils apportent à chaque fois un bâtonnet d'encens. Depuis plus de 100 ans, les habitants de Quang Phu Cau participent à ces traditions. Parmi les trois mille foyers, 70% coupe ou vend du bambou, il s'agit de la matière première pour la fabrication de la baguette d'encens. Après avoir été coupés, les bambous vont être séchés avant de devenir des baguettes d'encens. Il faut ensuite affiner, calibrer et teindre en trempant les bâtonnets dans de la peinture brûlante. Les baguettes sèchent ensuite pendant plusieurs jours. TF1 | Reportage A. Bregere, R. Le Gall, D.P. Cong