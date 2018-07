Vietnam, le refuge des ours martyrisés

Face au prélèvement et à la commercialisation de la bile d'ours à collier, une association vient en aide à ces animaux maltraités, avec un refuge pour les accueillir près d'Hanoï. Surnommé la vallée des ours, ce parc de douze hectares est dédié à cette espèce. Les responsables de la structure travaillent avec le gouvernement pour démanteler définitivement les fermes, qui exploitent illégalement ces bêtes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/07/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 juillet 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.