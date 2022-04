Vieux smartphones : ils peuvent vous rapporter de l'argent

Elle en a une caisse entière. Certains ont même une excroissance qu'on avait oubliée. Véronique possède une trentaine de téléphones stockés depuis plus de vingt ans. Ce qu'elle ne sait pas, c'est que sa petite collection pourrait lui rapporter de l'argent. Et pour cause, dans chacun de ces appareils se trouvent des métaux rares comme de l'or ou du lithium. Voilà pourquoi l’État pourrait mettre en place une prime lorsque vous vous débarrasserez de votre vieux mobile. Cependant, son montant est encore inconnu. Si l'on prend tous les téléphones de la planète, cela représente autant de métaux que ce qu'on peut extraire dans les mines. Désormais, on peut donc produire de l'étain ou du cuivre en France à partir d'appareils électroniques. Il y a quelques mois dans une entreprise de Seine-Maritime, nous avions même filmé la fabrication d'un lingot de cuivre intégralement recyclé d'une valeur de 10 000 euros. Pour gagner de l'argent avec son vieux téléphone, il existe une autre solution. S'il fonctionne encore, des spécialistes vous le reprennent, soit pour le reconditionner soit pour en garder quelques pièces comme le micron ou le haut-parleur. Revendre sur le marché de l'occasion ou bientôt prime de l’État, ne laissez plus dormir vos vieux téléphones dans vos placards. T F1 | Reportage M. Poissonnet, P. Gallaccio, C. Parédès.