Vos vieux téléphones valent de l'or !

Il ne vous quitte jamais ou presque. Vous n'hésitez pas à le remplacer. Chaque année, il y a de nouveaux modèles de téléphones sur le marché, et donc de nouveaux déchets. Résultat, en 2022, dans le monde, cinq milliards d'appareils ont été jetés à la poubelle. Seuls 20% sont recyclés. Le pourcentage progresse lentement. Le reste finit souvent dans d'immenses décharges aux quatre coins du globe. Conscients du problème, les constructeurs tentent de s'adapter. Cela commence en boutique. Son smartphone rouge, Jean Bernard aimerait le changer. Comme de nombreuses marques, Apple lui propose une offre de reprise : 225 euros pour un téléphone acheté 650 euros, trois ans plus tôt. Si la marque rachète vos anciens appareils, c'est qu'elle veut désormais les recycler elle-même. À Bréda, au nord des Pays-Bas, dans un entrepôt tenu secret, Apple accepte d'ouvrir exceptionnellement ses portes pour nous montrer Daisy. C'est une machine capable de désosser un téléphone toutes les 18 secondes. Il en existe deux dans le monde. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, A. Mersi Bakchich, J.P Héquette