Village, hameau, lieu-dit : la fin des rues sans nom

Il est vrai que cela a un certain charme, oui, trouver une maison à l'aide de simples indications faute d'adresse ou de numéro correctement localisable sur un GPS. À Saint-Gourgon, le lieu-dit de la Chappe, en face de la rue de la Chappe, perd tout le monde et ce sont des dizaines de colis qui ne sont pas arrivés à bon port. Christelle Traquet a connu des cas plus graves. Alors, pour voir clair dans tout cela, il faut, aux postières, au moins deux jours de formation et une sacrée mémoire. Mais tout cela est bientôt terminé. Saint-Gourgon est en pleine mue. Comme Anthony, les habitants vont se voir attribuer un nouveau numéro. Le village passe de dix à 33 rues. Les lieux-dits deviennent des impasses ou des routes. Cela a nécessité près d'un an et demi de travail pour madame la maire et sa secrétaire de mairie. La plupart des nouvelles rues sont des reprises de lieux-dits existants, mais elles ont dû procéder personnellement à quelques arbitrages. D'ici le 1er juin 2024, toutes les communes de moins de 2 000 habitants doivent obligatoirement avoir un numéro et une adresse par bâtiment, du temps et de l'argent pour les municipalités. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage A. Tassin, R. Roine, F. Jolfre