Villages de marques : les recettes d'un succès

Des prix cassés toute l'année sur des vêtements neufs, de marques, de luxe, ou semi-luxe, voilà la promesse des villages de marques, en anglais "Outlet". Ce sont des centres commerciaux spécialisés dans la vente des collections précédentes. Pas besoin d'attendre les soldes pour dénicher les bonnes affaires. En France, 28 villages de marques existent déjà et trois autres devraient ouvrir d'ici 2025. Les enseignes, auront-elles suffisamment d'invendus à écouler alors que de nouvelles boutiques ouvrent ? Les enseignes ne cherchent donc plus à diminuer, mais à augmenter leurs quantités d'invendus pour qu'ils finissent dans les villages de marques. Attention aussi dans certains cas, à ces réductions qui n'en sont pas vraiment ! Prenons par exemple une robe d'une collection 2022, à 70 euros, invendue, elle sera proposée un an après en villages de marques. Mais entre-temps, l'enseigne a changé le prix initial à 100 euros et après réduction, la robe passe à 70 euros en caisse. Vous pensiez l'acheter 30 euros moins chers, mais en réalité, le prix n'a jamais baissé. Cette pratique est illégale, un seul réflexe, comparez les prix sur Internet. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Nieulac, A. Hanout