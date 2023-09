Villages dévastés au Maroc : les sinistrés comptent sur l'entraide et la solidarité

C'est dans une crevasse que la moitié de la famille de Dora a disparu. Sa cousine et elle n'ont plus de quoi s'abriter. Même chose pour Kamel, qui ne veut plus revenir dans son logis, qui est dangereusement fissuré à flanc de colline. Ils dorment donc dans des abris de fortune. Frigidaire, matelas, baluchons... Chacun essaie de récupérer ce qu'il peut des décombres. Et parmi les personnes les moins chanceuses, il y a un groupe qui ne bénéficierait même pas d'une toile de tente pour les protéger. Ils vont devoir dormir dehors, alors que les nuits sont très fraîches en montagne. Face à la situation, les esprits s'échauffent parfois. Les villageois ont beau se serrer les coudes, l'aide extérieure est si rare que le moindre désaccord peut dégénérer. Et puis une arrivée redonne le sourire. Joss est une Française installée au Maroc. Son coffre, elle l'a rempli de victuailles. Une goutte d'eau vu les besoins, mais un geste tellement apprécié. TF1 | Reportage M. Scott, R. Roine, A. Pocry