Villages : investir pour attirer plus d'habitants

Les communes rurales font souvent face à la diminution leur population. Certaines perdent plus de 200 habitants en une année. Le phénomène contraire se produit à Brémontier-Merval, en Seine-Maritime. Depuis janvier 2018, plus de trente personnes ont aménagé dans ce village. La commune semble avoir trouvé un moyen pour se développer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.