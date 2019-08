Villages isolés : ils misent sur la qualité de vie

Notre rubrique "Grand format" nous emmène ce mardi 13 août 2019 jusqu'au bout de nos routes de montagne, au Désert-en-Valjouffrey (Isère), à La Chapelle-en-Valgaudemar (Hautes-Alpes), ou encore à Arêches-Beaufort (Savoie). Ces villages ont un point commun. Ils sont dans un cul-de-sac, mais ils parviennent malgré tout à maintenir une vie locale grâce notamment au tourisme. De plus en plus de visiteurs viennent chercher de l'authenticité et le calme. Puis, de nombreux jeunes qui ont grandi dans ces villages décident de rester. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.