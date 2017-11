Ville prudente, le nouveau label de la sécurité routière

L'association Prévention Routière va lancer une opération pour distinguer les collectivités qui agissent concrètement pour rendre leurs routes plus sûres. Elle va installer un panneau "Ville prudente" à l'entrée des communes qui s'impliquent dans la sécurité routière. Ce label s'accompagnera d'une note entre un à cinq cœurs. Le premier palmarès sera dévoilé en novembre 2018. Certaines villes ont déjà pris les devants. C'est le cas de Strasbourg, qui a mis en place de nombreux aménagements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/11/2017 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.