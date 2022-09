Ville, université, administration : cibles privilégiées des pirates

Une école qui forme ses élèves à la cybersécurité a été victime de pirates informatiques. Ce week-end, le pôle universitaire Léonard De Vinci de Courbevoie a subi une cyberattaque. Mais pourquoi ces établissements sont-ils visés ? Numéros de téléphone, de sécurité sociale et informations bancaires... Des données sont revendues sur Internet. À Courbevoie, jusqu’à 20 000 élèves et anciens élèves pourraient être victimes du vol du week-end. Ces établissements sont-ils plus vulnérables ? Contrairement aux grandes entreprises, universités, hôpitaux et administrations manquent de moyens pour se protéger contre des cyberattaques, pourtant fréquentes. À Courbevoie, le pôle universitaire est régulièrement attaqué. Son directeur était conscient du danger. Suite à l'attaque du week-end, le pôle universitaire de Courbevoie a renforcé la sécurité de ses réseaux. Sa direction a décidé de porter plainte. En France, le nombre de cyberattaques est en forte augmentation ces derniers mois. À l’échelle de la planète, l’année dernière, la cybercriminalité aurait coûté plus de six mille milliards d’euros. TF1 | Reportage T. Misrachi, J.F. Drouillet, T. Leroy