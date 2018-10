Villegailhenc, un village meurtri par les inondations de l'Aude

En une nuit, les habitants de Villegailhenc ont tout perdu. Les inondations qui avaient atteint le village ont emporté le pont, détruit les rues et ravagé les maisons. Privés d'eau, d'électricité et de communication, les villageois ont peine à réaliser ce qui s'est passé. Toutefois, après avoir mesuré l'ampleur des dégâts et repris leurs esprits, certains ont déjà commencé à déblayer leur foyer. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.