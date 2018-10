Villeneuve-Saint-Georges : retour dans une commune sinistrée

Comment reconstruire sa vie et comment reconstruire des quartiers entiers après de telles inondations ? L'une de nos équipes s'est déplacée à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, une commune dévastée par deux inondations en seulement 18 mois. Cette ville de 32 000 habitants est très loin d'avoir effacé le traumatisme des crues de la Seine et l'Yerres. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.