Villes assiégées en Ukraine : la population redoute un assaut des Russes

Ils sont des centaines avec le même espoir : monter dans l'un des bus pour quitter la ville de Soumy. Il faut faire vite, car ils n'ont que quelques heures avant la fin du cessez-le-feu. Un accord a finalement été trouvé entre les autorités russes et ukrainiennes pour mettre en place des corridors humanitaires depuis Soumy, Izioum et Energodar. Les bus se remplissent rapidement. Certains préfèrent tout de même rester de peur d'être pris pour cible sur la route comme nous l'explique cet habitant. À l'Est, les bombardements russes continuent. Un habitant de Kharkiv nous a envoyé cette vidéo. Il nous montre les dégâts dans le centre-ville. Autour de Kiev, les troupes russes continuent d'avancer. Les habitants, eux, fuient. l'étau se resserre autour de ceux qui restent à la veille de négociations clé entre les chefs de diplomatie russes et ukrainiens. La rencontre aura lieu en Turquie. La première de cette importance depuis le début du conflit. T F1 | Reportage L. Merlier, J. Lacroix-Nahmias