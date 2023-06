Villes sans commerces : la grande débrouille des habitants

La Hérelle, dans l'Oise, est un petit village très tranquille. Si tranquille, que même en cherchant bien, on n'y trouve plus un commerce. L'Oise est particulièrement touchée par une désertification. Une commune sur deux n'a aucun commerce. À La Hérelle, village de 250 âmes, le dernier commerce a fermé, il y a 30 ans. Le maire, Simon Callais, se sent impuissant. Il n'y a pas si longtemps, les commerçants faisaient encore halte à La Hérelle. Sans commerce, cultiver son jardin devient plus qu'un passe-temps, une nécessité, comme pour Odille, 74 ans, qui peut ainsi limiter ses trajets. D'autres n'ont ni l'espace, ni le temps pour entretenir un potager. Pour Hélène, les courses, c'est toute une organisation. Après la sortie de l'école, direction le supermarché, 25 kilomètres aller-retour. Son astuce pour ne pas avoir à revenir trop souvent, tout acheter en triple. À Vaugrigneuse, dans l'Essonne, pas de commerce non plus. Mais avec un distributeur, du pain disponible, même le dimanche, et une épicerie connectée. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Attal, H. Massiot, X. Boucher