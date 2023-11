Villeurbanne : des habitants défient les dealers

Ils viennent eux-mêmes déloger les dealers assis en bas de leur immeuble. Des habitants à bout, qui interpellent le ministre de l'Intérieur. Depuis quelques jours, le quartier résidentiel de Villeurbanne vit au rythme des règlements de comptes, trois fusillades en une semaine, dont deux, à quelques mètres d’une école primaire, là où juste en face, il y a un point de deal. Des parents nous racontent les minutes d'angoisse vécues par leurs enfants, alors en classe. Des dealers se livrent au trafic devant leur porte et sous les caméras de surveillance de la ville. L’une de ces scènes surréalistes, nous en avons filmé ce dimanche dans la matinée, et auxquelles assistent chaque jour les habitants impuissants comme Catherine. Le maire de Villeurbanne dit avoir doublé le nombre de caméras, d’agents municipaux. Il en appelle à l’État depuis des mois pour obtenir des renforts. Selon la préfecture, une centaine d'opérations de police ont été menées depuis le début de l’année au Tonkin. Et depuis hier, une quarantaine de CRS sont mobilisés jusqu’à nouvel ordre. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel