Vin, bière, cocktails : le succès du "sans alcool"

De l'alcool sans alcool, et oui, le concept est étonnant. Aujourd'hui, le marché connaît une énorme croissance. Elle augmente de 25% chaque année. Des boissons parfois à la fabrication artisanale, à l'aide d'un alambic. Par exemple, Nicolas Julhès est distillateur. Depuis trois ans, il s'est lancé dans la production d'un spiritueux sans alcool. Des plantes, des agrumes, des épices, en très grandes quantités, il en met plus que dans un alcool classique. Pourtant, la bouteille est vendue au même prix qu'une boisson avec alcool. Et pour le barman, le travail est identique, comme la couleur, l'odeur et le goût. Souvent moins sucrés, garantis sans gueule de bois, cette tendance à la modération concerne toutes les générations. Preuve aussi que le marché est en pleine croissance, Pernod Ricard, l'une des plus grandes marques d'alcool en France a lancé sa propre gamme. En 2021, elle en a vendu 200 mille bouteilles. Et toujours au cours de cette année, près d'un quart des foyers en France ont acheté des apéritifs sans alcool. T F1 | Reportage M. Stiti, P. Lormant.