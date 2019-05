Vincent Lambert : pourquoi la justice a-t-elle ordonné la reprise des soins ?

Dans la soirée du lundi 20 mai, la cour d'appel de Paris a ordonné la reprise des soins de Vincent Lambert. Une décision qui s'oppose à celle du tribunal administratif. Sur quelle base juridique ou médicale les juges ont-ils statué ? Que va-t-il se passer dans les semaines et mois à venir ? Les éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.