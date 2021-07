Vingt jours sous la mer : le défi scientifique de 5 plongeurs au large de la Corse

Le bateau qui les remorque s'appelle le Pionnier. Un nom qui leur va bien. Le 1er juillet dernier, le photographe et plongeur Laurent Ballesta et ses trois équipiers embarquent pour 20 jours d'investigations dans le cadre de la mission Gombessa 6. Un temps durant lequel ils vivront dans un espace de vie de 5m² pour quatre. Un module maintenu sous pression comme s'ils vivaient à 100m de profondeur. Cet après-midi, depuis son caisson, nous avons demandé à Laurent Ballesta de nous décrire des grands fonds. Il nous a parlés d'une plaine de sable blanc à 120m de profondeur, qui s'étend sur des dizaines de kilomètres carrés. Une surface sur laquelle "de toutes petites pierres rouges ont fabriqué d'immenses anneaux sombres". Ces anneaux font jusqu'à 30m de diamètre. Il y en a près de mille. Et ils sont composés de coralligènes, des algues comparables aux massifs coralliens. Ils ont été découverts il y a dix ans grâce à un sonar. Mais jamais encore l'Homme n'avait pu les explorer.