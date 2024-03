Vingt millions de survivalistes aux États-Unis

Laura Wagoner est très organisée dans son travail d'experte comptable, dans sa vie de famille et dans la gestion de sa pièce particulière. Elle entrepose tous les produits de survie dans un cellier. Laura est cette femme qui se prépare à toute éventualité, une survivaliste. Nourritures, médicaments, lampes... La famille essaie d'avoir des réserves pour environ cinq à sept mois. En cinq ans, Laura a investi 2 000 euros, principalement pour des nourritures lyophilisées qui se gardent dix, vingt voire trente ans. Elle dispose aussi 200 litres d'eau stockées au cas où... et des seaux de sucre, de sel, de riz et de haricots, sans compter les conserves, les plats surgelés et les kits de survie. À 39 ans, cette jeune femme progressiste tranche dans le monde du survivaliste. Laura craindra une crise politique ou des violences liées à l'éventuel retour de Donald Trump au pouvoir, comme le 6 janvier 2021, lors de l'invasion du Capitole. Environ 56% des Américains partagent cette peur. En 2018, nous avions rencontré des survivalistes très anti-systèmes, très radicaux politiquement. Ils venaient de dépenser 130 000 dollars pour aménager un bunker au fond de leur jardin. Mais qu'en est-il des nouveaux survivalistes aujourd'hui ? La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, M. Derrien, A. Poupon