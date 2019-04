Vins anglais : doit-on craindre la concurrence ?

C'est dans la région du sud de la Grande-Bretagne, appelé "jardin de l'Angleterre" qu'on retrouve un vignoble de 90 hectares, l'un des plus réputés du Royaume-Uni. Autrefois propices aux vins effervescents, ils produisent désormais des vins blancs ou rouges, de grande qualité. En dix ans à peine, la taille du vignoble a augmenté de 150%, et le secteur est passé de l'artisanat à une industrie florissante. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 23/04/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 23 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.