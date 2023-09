Vins bio/Vin nature : quelles différences ?

À moins d'être tombé dans la marmite du vin étant petit, il est parfois difficile de comprendre la différence entre un vin bio et un vin nature ou naturel. Ces vocabulaires sont de plus en plus présents sur les étiquettes, mais qu'est ce que ça veut dire ? Au commencement, il y a la viticulture biologique. Aujourd'hui, c'est 21% du vignoble français et cela augmente un peu plus chaque année. L'Occitanie est la première région viticole bio de France. C'est la terre natale de Thierry Guibal, viticulteur au Domaine de Bannières. La nature s'exprime partout, mais lui offrir cette liberté ce n'est pas tous les jours un cadeau pour les viticulteurs. Sans produits chimiques, la vigne est davantage exposée aux champignons et maladies. C'est pendant la fermentation que la différence entre bio et nature se joue. Faire du bio est un peu moins contraignant, car on a le droit de rajouter des levures et des sulfites, un gaz qui aide à conserver le vin. Jouer les équilibristes Camille et Mathieu Lapierre le font avec talent dans le Beaujolais. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Corbillon, N. Clerc