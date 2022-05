Vins, châteaux : les trésors méconnus des Corbières

On les découvre au rythme de ses routes sinueuses. Les Corbières, à moitié occupés par la forêt, s'étendent sur le département de l'Aude. En septembre 2021, cet endroit est devenu un parc naturel régional, pour valoriser mais aussi protéger son patrimoine, à commencer par sa faune. Dans la vidéo en tête de cet article, Rémi Pescay, chargé de mission "Nature 2000", doit être discret, écouter le chant des oiseaux pour les répertorier. Les Corbières en comptent plus de 150 espèces. À quelques kilomètres, plus loin, on découvre un patrimoine vieux de 66 millions d'années. Alors qu'au même moment se formait la chaîne des Pyrénées, deux plaques tectoniques s'entrechoquent et font sortir une crête pleine d'histoires, comme l'explique Clara Gartner, chargée de mission Patrimoine Géologique du "Parc naturel régional des Corbières-Fenouillèdes". Dans cet endroit, la richesse des sols permet la culture des vignes qui sont plantées sur de petites parcelles rocailleuses. À Cascastel-des-Corbières, certaines ont une centaine d'années. Les habitants essaient de préserver le territoire pour sauver aussi une espèce en voie d'extinction comme le lézard ocellé. Le patrimoine des Corbières se découvre aussi en prenant de la hauteur. À flanc de falaise, les emblématiques châteaux de Quéribus ou de Peyrepertuse nous plongent dans l'histoire cathare. Et au fond d'une vallée, un château plus atypique dévoile ses secrets, celui de Villerouge-Termenès. Cette construction est l'une des seules à avoir été entièrement restauré dans les années 90. Elle transporte les visiteurs dans la vie du Moyen Âge. L'Église catholique emmène dans ce château son ennemi : le dernier parfait cathare, il y a près de 700 ans. TF1 | Reportage A. Bacot, J.V. Molinier