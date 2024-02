Vins de Bordeaux : arracher les vignes pour sortir de la crise

Un à un et par centaines, les pieds de vignes sont arrachés à la terre d’une des zones viticoles les plus connues au monde. Bernard Daraignes, viticulteur au Château Haut Bon Fils à Espiet (Gironde), retire quinze hectares de vignes en hiver. Il ne lui en restera plus que 30. Il va toucher 6 000 euros par hectare. L’arrachage lui en coûte déjà 2 000. Il détruit le patrimoine qu’il avait gardé pour sa retraite. Jamais, dans l'histoire, le vin de Bordeaux n’avait connu une telle crise. Les liquidations et drames humains se succèdent. Arracher 10 % de vignobles est une solution insuffisante, selon Didier Cousiney, porte-parole du collectif VITI 33. La crise se propage jusqu’aux appellations les plus prestigieuses, comme à Montagne-Saint-Émilion. Hubert Boidron, viticulteur au Château Calon, veut y arracher 40 hectares. Les bénéfices de ses trois autres domaines ne suffisent plus pour combler les pertes de celui-ci. Le vigneron l’affirme, la concurrence étrangère à bas coût, a sapé le marché du vin français. Pour sauver le vignoble bordelais, la campagne d'arrachage doit se terminer avant la fin du mois de mai 2024. TF1 | Reportage E. Braem, C. Brousseau