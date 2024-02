Vins étrangers : opération anti-fraude dans les supermarchés

Certaines étiquettes peuvent vous induire en erreur, notamment sur les vins mousseux sans indication géographique précise. Attention à bien vérifier la provenance, obligatoire. Sous un même nom de vins peuvent se cacher des origines différentes. L'esthétique même de la bouteille peut prêter à confusion. Les consommateurs à qui nous avons présenté des vins de l'Union européenne se sont laissé tromper. Ce sont des bouteilles pourtant conformes. Ce qui est interdit, c'est étiqueter comme français des vins étrangers. Les contrôles se renforcent. Chez un négociant, au matin de ce jeudi 8 février, des inspecteurs des douanes et de la Répression des fraudes vérifient notamment la provenance du vin. Des analyses de plus seront faites. "On va étudier sur une période d'un an tous les volumes de vins qui sont rentrés, notamment des camions-citernes, et tous les volumes de vins qui sont sortis. On s'assure qu'il n'y a pas eu de substitution entre différentes catégories", affirme Philippe Froeling, inspecteur technique Vin et spiritueux à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Vingt nouveaux contrôles sont prévus dans l'Hérault d'ici les quinze prochains jours. TF1 | Reportage A. Erhel, E. Alonzo, A. Bacot