Vins : les ventes en chute libre

Les viticulteurs subissent de plein fouet la crise du coronavirus. Depuis l'arrêt presque total des échanges d'un pays et d'un continent à l'autre, les ventes de vins se sont effondrées. Certains professionnels évoquent des pertes de chiffre d'affaires de 90%. Nous avons rencontré quelques-uns entre eux en Alsace et en Bourgogne. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/04/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.