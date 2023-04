Viol de Shaïna : le combat de sa famille pour obtenir justice

C'est pour son sourire que les parents de Shaïna se battent depuis six ans. Leur fille de 13 ans a été agressée sexuellement par quatre mineurs, puis tuée deux ans plus tard par son petit ami. Son meurtrier présumé doit être jugé en juin prochain. Mais, jeudi, les auteurs présumés de son agression sexuelle comparaîtront devant la Cour d'Appel d'Amiens (Somme). Il y a un an, trois d'entre eux ont été condamnés à de la prison avec sursis. Le dernier a été relaxé. Les parents et le frère de Shaïna n'arrivent pas à comprendre cette décision de la justice. L'agression sexuelle de la fillette a été filmée et mise en ligne sur les réseaux sociaux. Mais les prévenus ont tout nié. Aujourd'hui, la famille de Shaïna veut que son histoire serve à mieux protéger les victimes, que leurs agresseurs soient emprisonnés. L'affaire date depuis 2017 alors que les auteurs présumés de l'agression sexuelle de Shaïna sont toujours dehors. L'avocat des mis en cause n'a pas souhaité répondre à nos questions. Ils encourent jusqu'à trois ans de prison pour agression sexuelle en réunion. TF1 | Reportage M. Bajac, B. Lachat