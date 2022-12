Violence conjugales : la police des polices saisies à Blois

Une manifestation a été organisée mardi après-midi à Blois (Loir-et-Cher). "Revenez demain madame", une phrase prononcée dans ce commissariat de police il y a une semaine, quand Chloé, une femme de 24 ans voulait dénoncer son ex-compagnon pour violence, menace et harcèlement. La semaine dernière, alors que Chloé rentre tout juste du commissariat, elle est violemment agressée dans le hall de son meuble. Ses voisins donnent l'alerte. Son agresseur est son ancien compagnon qu’elle venait de quitter. L’ex-compagnon de Chloé a lui-même reconnu les faits. Il est en ce moment en détention provisoire. Chloé est maintenant entre la vie et la mort à l’hôpital de Tour (Indre-et-Loire). Pourquoi sa plainte a-t-elle été refusée ? Malgré son insistance et celle de sa mère, qui selon leur proche a supplié la police pour la protéger, mais en vain. Pour comprendre la raison de ce refus, la police des polices s’est saisie de l’affaire. L’agent en charge du recueil des plaintes a été entendu par l’IGPN. Ce même agent a déjà été sanctionné par sa hiérarchie dans une tout autre affaire cet été. TF1 | Reportage E. Lefebvre, M. Bajac, Q. Danjou