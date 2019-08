Violences : les attaques contre les médecins généralistes en hausse

En 2018, 1126 agressions de médecins ont été recensées dans notre pays, soit une hausse de 9% en un an. Le département du Nord est particulièrement touché par ce phénomène inquiétant. Certains praticiens ont dû prendre des mesures radicales pour exercer avec davantage de sécurité. C'est le cas des docteurs Bertrand Legrand et Sylvie Hebbinckuys. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/08/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.