Violences du 1er mai : qui va payer les dégâts ?

Le montant exact des dégâts dans le quartier de la gare d'Austerlitz n'est pas encore connu. Mais les restaurants, les magasins incendiés, les voitures détruites et les mobiliers urbains saccagés, devront être réparés ou remplacés. Alors, qui va payer ? Les casseurs vont-ils indemniser leurs victimes s'ils sont considérés comme coupables ? Auprès de qui vont-ils pouvoir obtenir réparation ? En effet, le Code de la sécurité intérieure stipule que l'État est responsable des dommages commis par violence, par des rassemblements armés ou non armés. Les représentants des assureurs avaient d'ailleurs rendez-vous ce mercredi 2 mai avec le préfet. Ils se sont engagés à indemniser rapidement les sinistrés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.