Violences à Dijon : enquête sur la communauté tchétchène

Les Tchétchènes forment l'une des plus petites et des plus discrètes des communautés étrangères de l'Hexagone. Ils sont peu connus dans le pays. Dernièrement, certains d'entre eux ont été mis en cause à Dijon. Mais combien de ressortissants d'origine tchétchène se trouvent-ils en France ? Quand et pourquoi ont-ils quitté leur pays ? Et surtout, sont-ils vraiment les seuls impliqués dans les violences de ces derniers jours ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.