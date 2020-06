Violences à Dijon : la stratégie des forces de l’ordre en question

À Dijon, c'est la non-intervention ou l'intervention trop tardive des forces de l'ordre qui leur est reprochée par les habitants du quartier des Grésilles. Des dizaines d'hommes cagoulés et armés, originaires de Tchétchénie, y ont semé la terreur pendant quatre jours. Les policiers ont-ils laissé faire ? Éléments de réponse dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.