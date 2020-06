Violences à Dijon : le point sur l'évolution de l'enquête

Après les violents affrontements des derniers jours à Dijon, entre Tchétchènes et habitants du quartier des Grésilles, la réaction de la police et de la justice a été très attendue. Ce jeudi, cinq personnes ont été interpellées dans plusieurs villes. L'enquête se poursuit pour tenter d'identifier les responsables de l'incendie de 18 véhicules. Qui sont ces suspects ? Quel rôle ont-ils joué dans ces scènes de guérillas urbaines ? Le point avec nos journalistes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.