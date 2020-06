Violences à Dijon : le quartier des Grésilles sous le choc

Des groupes d'hommes armés et cagoulés qui s'affrontent, des voitures brûlées, une police apparemment dépassée, des habitants terrifiés, ... Tout indique que les événements qui se déroulent à Dijon depuis vendredi sont hors de contrôle. Les habitants des Grésilles à Dijon se sont réveillés dans un quartier qu'ils ne reconnaissent pas. Ils n'ont jamais vécu un tel niveau de violence. Le gouvernement affirme que la réponse sera extrêmement ferme. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 16/06/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 16 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.