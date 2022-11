Violences à Mayotte : le Raid envoyé en renfort

Des nuits entières à éteindre des véhicules en flammes. Depuis dix jours, Mayotte s’embrase, les forces de l’ordre parlent d’une guérilla urbaine. Ce week-end, les débordements dans le département d’Outre-mer au sud des Comores, ont atteint une violence extrême. En cause, un règlement de compte entre bandes rivales de Mamoudzou. Les jeunes du quartier nord, Kaweni, accusent ceux du quartier sud, Doujani, d’avoir assassiné un des leurs à la machette. Et les habitants se retrouvent piégés au milieu du conflit. Comme Maenrouf, sa maison et des dizaines d'autres ont été incendiées. Qui sont ces émeutiers ultra-violents sur lesquels les policiers de l’île retrouvent ces machettes. Pour semer la terreur dans les quartiers rivaux, les émeutiers s’en sont même pris à un bus scolaire. Ils ont attaqué le chauffeur. Sur place, les forces de l’ordre ont de plus en plus de mal à contenir ces émeutes. Une unité du Raid vient de rejoindre Mayotte en renfort. TF1 | Reportage I. Bornacin, M. Belot, L. Philippe