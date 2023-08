Violences à Nîmes : qu'a changé l'arrivée des renforts ?

Dans l'après-midi du lundi 28 août 2023 encore, les policiers nationaux quadrillent le quartier où deux personnes ont été tuées la semaine dernière. Ils procèdent à des contrôles d'identité, inspectent des cages d'escalier. Des points de deal sont désertés, tout comme un autre, un peu plus loin. Les habitants observent un changement, il y a moins de monde. La violence s'est déplacée, le week-end, dans des quartiers moins surveillés. Une fusillade éclate au soir du samedi 26 août devant la porte d'un immeuble, en témoignent des impacts de balles et un étui encore sur le sol. Dans la rue d'à côté, un jeune homme de 26 ans se gare. Il est pris pour cible. Il nous confie ce lundi 28 août, matin, qu'il n'en dort plus, il est traumatisé. Le même soir, un adolescent de quinze ans qui serait lié au trafic de drogue est agressé au couteau en plein centre de Nîmes. Certains dealers seraient à l'arrêt. Mais ils n'auraient pas pu investir de nouveaux quartiers. Pour lutter contre le trafic de drogue, une soixantaine de CRS a été déployée dans le Gard jusqu'à la fin de l'année. TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier