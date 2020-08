Violences à Paris en marge de PSG-Bayern : quinze personnes jugées ce mardi 25 août

Dans la nuit de dimanche à lundi 24 août, après la défaite du PSG face au Bayern, certains magasins ont été pris d'assaut par des dizaines de jeunes. Sur les 105 personnes gardées à vue, de plus de 18 ans, quinze comparaissaient ce mardi 25 août au tribunal judiciaire de Paris. Un individu de 18 ans, qui a été interpellé en flagrant délit, en faisait partie. Devant la salle d'audience, notre équipe a retrouvé la mère du jeune homme. Elle a avoué ne pas comprendre ce qui s'est passé. Le jeune garçon a été condamné à dix mois de prison ferme. Les autres condamnations, notamment pour des vols avec l'intention de revendre des produits, ont été moins lourdes. Une quinzaine d'autres comparutions immédiates sont attendues dès ce mercredi 26 août.