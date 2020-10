Violences, agressions : des policiers témoignent

Gérald Darmanin avait voulu rassurer dimanche soir après l'attaque du commissariat de Champigny-sur-Marne. Un discours martial pris par beaucoup d'agents comme une nouvelle chimère de l'État. Sur le terrain, ils réclament des mesures fortes, et surtout concrètes. Les syndicats de police doivent être reçus jeudi par le chef de l'État. Ils ont déjà prévenu que des paroles ne leur suffiront plus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/10/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.