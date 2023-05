Violences, agressions : enquête sur la sécurité des hôpitaux

En juillet dernier, une septuagénaire se remettait d'une chute, lorsqu'elle a été violée sur son lit d'hôpital par un SDF à Nanterre. Présente quelques minutes plus tard au chevet de sa mère, sa fille n'oubliera jamais son regard ce jour-là. Selon elle, l'agresseur est entré dans l'hôpital par une issue de secours défaillante. Pour le prouver, elle nous fournit une vidéo tournée d'après elle au lendemain du viol. La personne qui filme ouvre sans aucune difficulté de l'extérieur. C'est normalement impossible. Interpellés par ce dysfonctionnement, les proches de la victime disent avoir alerté l'établissement quelques jours avant l'agression. Selon l'avocat de la septuagénaire, il n'y avait ni caméra ni vigile dans le bâtiment au moment des faits. L'hôpital de Nanterre a-t-il fait preuve de négligence ? L'établissement a refusé nos demandes d'interview. Voici sa réponse envoyée par mail : "nous réservons nos réponses à la justice, sur les circonstances des faits et les mesures en vigueur au sein de l'établissement". L'agresseur a été arrêté, placé en détention provisoire dans l'attente de son jugement. La famille, elle, veut alerter sur le manque de sécurité dans les hôpitaux. Depuis six ans, des aides sont pourtant allouées aux établissements de santé. Fréquemment confronté à des intrusions et des agressions, l'hôpital d'Arles (Bouches-du-Rhône) a récemment reçu une enveloppe de 200 000 euros. Cette somme lui a notamment permis d'installer de nouvelles caméras, un système de badge ainsi qu'un dispositif de fermeture des portes à distance. Moins de deux ans après avoir sécurisé son établissement, la directrice Sylvia Breton voit déjà les résultats. Depuis 2017, 25 millions d'euros sont dédiés chaque année à la sécurisation des hôpitaux. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Belot, E. Fourny