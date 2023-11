Violences sexuelles : ces policiers traquent les agresseurs dans les transports

Sa tenue, son regard, et même l'endroit où elle s'installe, désormais, Julie y fait attention. Fin août dernier, elle était dans le RER B, bondé, quand elle a senti une main sur son postérieur. Impossible de voir la personne et autour, personne ne réagit. Julie n'a rien d'un cas isolé, dans les transports, les plaintes pour violences sexuelles sont en hausse, plus de 19% en un an en Ile-de-France. Il suffit de tendre notre micro pour recueillir d'innombrables témoignages. La réalité est bien pire que ce que nous imaginions. Les policiers, en civil, nous emmènent en patrouille pendant trois heures dans les entrailles du métro. Ce qu'on appelle les frotteurs, c'est leur quotidien. Ils les repèrent parmi les voyageurs qui restent à quai, en retrait. Les frotteurs choisissent leurs victimes, avant de monter dans le métro. Déjà un suspect en à peine dix minutes au centre de la rame. Confirmation, quelques instants plus tard, l’homme commence à se masturber au bout milieu des voyageurs. Puis il sort du métro rapidement. Le problème est bien connu de la RATP. Des agents sont formés pour accompagner les victimes et les encourager à porter plainte. Le groupe mise aussi sur la pédagogie pour aider les victimes ou les témoins à réagir. TF1 | Reportage E. Lefebvre, M. Gatinaud