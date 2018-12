Violences sur les Champs-Élysées : des policiers témoignent

Des scènes d'une rare agressivité se sont répétées toute la journée du samedi 1er décembre sur la place de l'Étoile et dans d'autres endroits à Paris. Face à ces manifestants, certains policiers sont restés mobilisés plus de treize heures. Malgré les équipements de protection, bon nombre d'entre eux ont quand même été blessés. Deux policiers présents sur les lieux nous racontent ce qu'ils ont vécu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/12/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.