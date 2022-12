Violences conjugales : 4 mois de prison avec sursis pour Adrien Quatennens

Il est arrivé au tribunal aussi discrètement que possible, Adrien Quatennens, qui n’aura donc vu, ni les quelques militants venus le soutenir, ni les féministes venues protester. Adrien Quatennens, condamné à quatre mois de prison avec sursis pour violence par conjoint, et envoi régulier et malveillant de messages à son épouse, et 2 000 euros de dommages et intérêts. Mais comment revenir en politique et reprendre ou pas sa place parmi les siens ? À l’Assemblée ce mardi matin, La France Insoumise le botte en touche, puis annonce dans un communiqué la radiation temporaire d’Adrien Quatennens jusqu’au 13 avril prochain, conditionnant son retour au suivi d’un stage de responsabilisation sur les violences faites aux femmes. Cette décision suscite les débats au sein de la Nupes, même si beaucoup ont évité les micros. Adrien Quatennens, dans un Tweet, accepte sa sanction, mais refuse de continuer à subir cet acharnement, il reste député et ne démissionnera pas. TF1 | Reportage I. Marie, M. Fiat, F. Delpech