Violences conjugales : comment éviter la récidive

C'est une voisine qui a alerté les secours. À l'arrivée des policiers, les cris fusent encore dans la cage d'escalier. Dans un premier temps, la femme, en larmes, assure qu'elle va bien. Et puis petit à petit, les policiers parviennent à l'apaiser. Elle leur explique que son ex-compagnon a tenté de l'étrangler. L'homme est interpellé par les policiers et emmené au commissariat. C'est là que l'enquête commence. Son taux d'alcoolémie s'élève à 1,6 gramme. Et il est déjà connu pour des violences sur son ex-conjointe. Ce sont deux facteurs aggravants. Placé en garde à vue, il restera en cellule jusqu'à son audition. Nos reporters ont fait la rencontre de Bruno. Il a 60 ans. Il y a quelques semaines, il est arrêté pour avoir frappé sa conjointe. Et il est tout de suite placé sous contrôle judiciaire dans une structure spécialisée. En attendant son jugement, il y reste pour prendre conscience de son comportement violent. Si Bruno a pu faire le vide, c'est que dans ce centre d'accompagnement personnalisé, il est hébergé, suivi par une psychologue, écouté lors d'ateliers de parole et accompagné par une assistante sociale. Cette structure, unique en France, est lourde. Elle emploie huit personnes à temps plein, entièrement dédié à ces conjoints poursuivis pour des violences. Le taux de récidive est de 4 %, soit dix fois moins que la moyenne nationale. Pour la procureure de Lille, Carole Étienne, à l'initiative de cette pratique, le principe est simple : il ne faut pas seulement extraire le conjoint violent du domicile, il faut aussi le soigner. En 2021, les forces de l'ordre ont enregistré 208 000 victimes de violences par conjoint ou ex conjoint, soit une hausse de 21 %. TF1 | Reportage M. Fiat, B. Agirbas, G. Delobette