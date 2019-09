Violences conjugales : des mesures d'urgence

Depuis plusieurs semaines, le gouvernement était sous la pression d'une grande partie de l'opinion et des associations d'aide aux femmes victimes de violences. Ce mardi, il a annoncé une série de mesures pour endiguer le fléau des violences conjugales. Création d'hébergement d'urgence, l'obligation des hommes violents envers leurs conjointes de porter un bracelet électronique... Découvrez-les dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.