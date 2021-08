Violences conjugales : immersion au sein d'une brigade de la gendarmerie d'Hirson

Samedi, une femme s'est présentée à l'hôpital d'Hirson. Elle présentait de multiples hématomes et plaies sur le corps, son visage est couvert de contusions. Elle a précisé aussi que son compagnon se trouvait dans la salle d'attente des urgences, voulant récupérer sa compagne. L'homme sera interpellé, placé en garde à vue, la femme et les enfants, eux, seront mis à l'abri. Dans la brigade d'Hirson, au moins un cas de violence intrafamiliale est signalé chaque jour, dans les Hauts-de-France, la région la plus touchée sur le plan national. Pour enquêter sur ce territoire de quinze mille habitants, quatre gendarmes spécialisés travaillent à plein temps sur ces affaires. Ils sont uniquement en civil pour aider à libérer la parole. Comme nous l'explique le brigadier Océane, le groupe de répression des infractions contre la famille, les femmes et l'enfance d'Hirson ne traite que les infractions intrafamiliales et c'est une priorité. En place depuis sept mois, cette unité spécialisée traite les dossiers plus rapidement. Le gain estimé est de plusieurs semaines. En plus de ces référents, ici, chacun des militaires de la brigade a été formé pour établir une vigilance de chaque instant. Les plateformes de signalement en ligne sont l'autre outil de lutte contre les violences. Récemment, une femme habitant la commune y a signalé avoir subi les coups de son mari. Et la brigade a pu intervenir.