Violences conjugales : un an ferme contre le rugbyman M. Haouas

Malgré l'acte de violence dont elle a été victime, Imane Haouas est soulagée. Son mari, Mohamed Haouas, le père de ses deux enfants, va être libéré. Il est condamné à un an de prison, mais sa peine va être aménagée. Des actes décrits même comme très violents, son mari, Mohamed Haouas, connu comme un international de rugby, s'en est pris à elle vendredi 26 mai. Il l'a surprise à sa pause, devant le centre commercial Polygone à Montpellier, en train de fumer une cigarette, et n'a pas su se maîtriser. Filmé par les caméras de vidéosurveillance, il l'a fait tomber à terre et l'a giflée. Mais il n'en est pas à son premier procès, il a été condamné, il y a un an, pour vol et acte de violence. Et jugé il y a quinze jours pour sa participation à une violente bagarre. Alors même si la victime n'a pas porté plainte, la procureure s'inquiète. “Elle a peur, elle est terrorisée et je pense qu'il y a un risque majeur de réitération des faits.” dit-elle. Ce serait pour lui l'affaire de trop. Le club de Clermont-Ferrand avec lequel il avait signé, souhaiterait rompre le contrat. Et il ne serait pas non plus sélectionné en équipe de France, pour la préparation de la Coupe du monde. .TF1 | Reportage A. Erhel, J.V. Molinier